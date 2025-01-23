Стало известно, что сделают с песком, загрязненным мазутом, из Анапы

Врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник рассказал, что семьдесят тысяч тонн замазученного песка, что составляет почти половину от всего накопившегося там грунта, с площадки временного хранения в хуторе Воскресенский в Анапе утилизируют. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня начинаем осуществлять погрузку и вывоз мешков с мазутом с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском. Данный груз будет отправлен на объекты утилизации», — поделился Шапошник.

До этого издание РБК сообщало, что отели и лагеря Анапы готовятся открыть свои двери для туристов летом 2025 года, несмотря на разлив мазута на побережье Черного моря.

Директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина рассказала изданию, что уже сейчас последствия от разлива мазута на анапских пляжах едва ощутимы, нет запаха мазута и видимых следов.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.