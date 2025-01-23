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Подорожание картофеля объяснили его чрезмерной дешевизной

Глава ФАС Шаскольский объяснил рекордный рост цен на картофель его дешевизной
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Рекордный рост стоимости картофеля в 2024 году объясняется тем, что в предыдущие два года этот продукт был чрезвычайно дешевым. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью «России 24».

«Нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим: потому что была низкая база в прошлом году», — сказал он.

Таким образом Шаскольский объяснил повышение цен на картофель на 92% за 12 месяцев.

Недавно в России решили зафиксировать цены на немытый картофель в сетках весом 25 кг и диаметром от 50 до 80 мм на три месяца. Об этом рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что закупочные цены на картофель в 2024 году году выросли в 2,5 раза, розничные в торговых сетях — примерно вдвое.

В свою очередь кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отмечал, что цены на картофель в России в 2025 году могут снизиться.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит влияние логистики перевозок на стоимость продуктов.

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