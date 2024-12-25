Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начали фиксировать цены на картофель

«Известия»: ретейлеры и производители договорились о фиксации цен на картофель
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

В России решили зафиксировать цены на немытый картофель в сетках весом 25 кг и диаметром от 50 до 80 мм на три месяца. Об этом заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников в беседе с «Известиями».

Соответствующее решение уже приняли некоторые торговые сети и три крупных производителя корнеплода, отметил он. Кроме того, ведутся аналогичные переговоры с другими федеральными сетями, рассказал Красильников.

«Это должно послужить стабилизации цен и повысить доступность картофеля на прилавке», — подчеркнул исполнительный директор Картофельного союза.

Также сдержать цены на картофель поможет обнуление пошлин на импортный товар, сообщил Красильников. Такое решение уже принято на уровне Евразийской экономической комиссии, оно будет действовать с 1 января по 31 июля 2025 года.

В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что закупочные цены на картофель в 2024 году году выросли в 2,5 раза, розничные в торговых сетях — примерно вдвое. По данным Росстата, корнеплод с начала года подорожал более чем на 88%.

23 декабря кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что в 2025 году цены на основные овощи — картофель, капусту, лук и свеклу — могут снизиться на 10–15%.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами