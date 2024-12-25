В России начали фиксировать цены на картофель

«Известия»: ретейлеры и производители договорились о фиксации цен на картофель

В России решили зафиксировать цены на немытый картофель в сетках весом 25 кг и диаметром от 50 до 80 мм на три месяца. Об этом заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников в беседе с «Известиями».

Соответствующее решение уже приняли некоторые торговые сети и три крупных производителя корнеплода, отметил он. Кроме того, ведутся аналогичные переговоры с другими федеральными сетями, рассказал Красильников.

«Это должно послужить стабилизации цен и повысить доступность картофеля на прилавке», — подчеркнул исполнительный директор Картофельного союза.

Также сдержать цены на картофель поможет обнуление пошлин на импортный товар, сообщил Красильников. Такое решение уже принято на уровне Евразийской экономической комиссии, оно будет действовать с 1 января по 31 июля 2025 года.

В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что закупочные цены на картофель в 2024 году году выросли в 2,5 раза, розничные в торговых сетях — примерно вдвое. По данным Росстата, корнеплод с начала года подорожал более чем на 88%.

23 декабря кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что в 2025 году цены на основные овощи — картофель, капусту, лук и свеклу — могут снизиться на 10–15%.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году.