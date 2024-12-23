Цены на овощи в России упадут в 2025 году

В 2025 году цены на основные овощи — картофель, капусту, лук и свеклу — могут снизиться на 10–15%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«На мой взгляд, в 2025 году подешевеют овощи: картофель (на 15%), капуста (на 12%), лук (на 12%) и свекла (на 10%). В этом году цены на эти овощи очень выросли. Думаю, что будут приняты меры по увеличению сбора урожая этих культур в следующем году, а это впоследствии должно оказать влияние и на снижение цены. Также думаю, что весной клубника будет дешевле на 10-15% от цен прошлого года: в том году произошел резкий скачок цен из-за непогоды. Снижение цен на указанные выше товары порадует россиян. Рост спроса в этом случае произойдет, но он будет здоровым, а не ажиотажным», — отметил Балынин.

В 2024 году в России наблюдались значительные колебания цен на основные овощи и ягоды, следует из данных Росстата, Минсельхоза, аналитических компаний и платформ мониторинга цен.

Средняя стоимость картофеля в начале года составляла около 29 рублей за 1 кг, однако к июлю цена достигла 59 рублей за 1 кг, что означает рост на 100,9%. В декабре картофель стоил в среднем 56,51 рубля за 1 кг, что на 15,23% больше по сравнению с ноябрем.

Белокочанная капуста в июне и июле продавалась по средней цене 46,7 рубля за 1 кг, что представляет собой рост на 32% по сравнению с январем. Цена на лук репчатый в июне составляла 46,8 рубля за 1 кг, а в июле снизилась до 46,2 рубля за 1 кг, что на 1,3% ниже. С января рост цен на лук составил 29,7%.

Свекла в июне стоила 70,4 рубля за 1 кг, но в июле цена уменьшилась до 64,4 рубля за 1 кг, что на 8,5% ниже. В целом с начала года стоимость свеклы выросла на 74%. Клубника в 2024 году стоила в среднем 551 рубль за 1 кг, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Цены на указанные продукты могут варьироваться в зависимости от региона и сезона, однако общая тенденция роста наблюдалась по большинству позиций.

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