ФАС проверит влияние логистики перевозок на стоимость продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила на своем сайте, что начала проверку всей логистической цепочки при поставке популярных у потребителей продуктов питания в крупнейшие торговые сети.

«Анализ затронет всю товаропроводящую цепочку отдельных популярных брендов сливочного масла и хлеба, а также всех товарных позиций картофеля», — подчеркнули в ФАС.

У «Магнита», «Пятерочки», «Дикси» и «Ашана» запрошена информация о порядке организации транспортировки, о том, кто ее проводит, объемах перевозки и тарифах. ФАС выявит, насколько затраты на транспортировку влияют на стоимость продуктов.

В начале декабря сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба РФ начала проверки производителей сливочного масла на фоне массовых жалоб потребителей на рост цен. Также отмечалось, что ФАС будет предлагать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен.

Ранее курские власти направили в ФАС России обращение из-за роста цен на продукты.