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Мебельный цех вспыхнул в российском городе

В Уфе произошел пожар на производстве мебели

В Уфе произошел пожар в здании, где расположено мебельное производство. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, возгорание произошло в одноэтажном здании, расположенном на улице Фронтовых Бригад. Внутри помещения находится цех по производству мебели.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб проникли в задымленное здание. Отмечается, что на тушение подано три пожарных ствола.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Пожарные продолжают тушение огня.

До этого пожар произошел в административном здании на северо-востоке Москвы. Огонь охватил личные вещи и мебель на первом и втором этажах строения. К ликвидации пожара привлекли 20 сотрудников экстренных служб и десять единиц техники.

Ранее женщина обиделась на мать двухлетнего ребенка и сожгла его велосипед.

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