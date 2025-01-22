Спасатели потушили пожар на рынке в Грозном

МЧС: спасатели ликвидировали пожар на 1,5 тысячи «квадратов» в Чечне

Спасатели ликвидировали пожар на 1,5 тыс. «квадратов» в Чечне. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В центре Грозного загорелся двухэтажный магазин. Огнеборцы МЧС России не допустили перехода пламени на соседние строения. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Возгорание тушили 74 спасателя, были задействованы 10 единиц техники МЧС России. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины возгорания неизвестны.

Утром 22 января стало известно о пожаре на территории рынка в центре Чечни. Пламя распространилось на верхних этажах здания, где расположен частный магазин.

22 января сообщалось, что в Волгоградской области невыключенная гирлянда стала причиной возгорания в частном доме. Вспыхнул деревянный частный дом в селе Александровка. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Спасатели потушили огонь, никто не пострадал.

Ранее россиянин приревновал бывшую жену и устроил пожар в доме предполагаемого соперника.