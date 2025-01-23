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В подмосковном технопарке тушат сильный пожар

На территории технопарка «Элма» в Зеленограде начался пожар
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Сергей Аверин/РИА Новости

На территории технопарка «Элма» в подмосковном городе Зеленограде начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на Озерной аллее. По данным от очевидцев, из здания вырываются языки пламени. Официальной информации пока не появилось.

Этой ночью сильный пожар произошел в одном из ресторанов Краснодара на улице Зиповской. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что горела крыша трехэтажного здания. Силами 50 специалистов и 16 единиц техники удалось локализовать пожар на площади 600 кв. м.

До этого в туристическом кафе в карельском городе Сортавала произошел пожар, причиной которого стал взрыв бытового газа. По данным городской прокуратуры, в результате пожара в не работавшем на тот момент кафе один человек получил ожог руки.

Ранее газовый баллон взорвался в московском ресторане.

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