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Зооинженер рассказала о формировании привязанности кошек к хозяевам

Зооинженер Базаркина: не все кошки привязываются к своим хозяевам
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Shutterstock/Gennadiy Naumov

Не все породы кошек и не все животные одной породы проявляют свою привязанность к человеку. Об этом рассказала зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина, передает Pravda.Ru.

«Все-таки кошка сама по себе выбирает хозяина. Это в квартирах им деваться некуда. И то, как правило, они сами по себе. Они считают, что мы им прислуживаем. Это независимое животное. Мы им прислуживаем. Им нравится — они позволяют себя погладить. Им захочется, чтобы их приласкали, — они подошли», — уточнила эксперт.

При этом, по ее словам, некоторые породы кошек более склонны к привязанности. Среди них, например, находятся мейн-куны. Базаркина уточнила, что к дружелюбию склонны те питомцы, у которых все в порядке с психикой и характером. В связи с этим она советует обеспечить кошке хорошие условия содержания и проявлять хорошее отношение.

Ветеринар Екатерина Гуляева до этого говорила, что людям, которые хотят содержать несколько кошек в квартире, важно создать питомцам комфортные условия для проживания. Так, она советует обустроить отдельное спальное место для каждой кошки, приобрести для них отдельный лоток и миски.

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