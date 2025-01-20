Ветеринар дала советы по содержанию нескольких кошек в одной квартире

Людям, которые хотят содержать несколько кошек в квартире, важно создать питомцам комфортные условия для проживания. Об этом рассказала ветеринар Екатерина Гуляева, передает Pravda.Ru.

Так, она советует обустроить отдельное спальное место для каждой кошки, приобрести для них отдельный лоток и миски. Помимо этого, ветеринар советует купить несколько когтеточек и игровых комплексов, чтобы питомцы могли играть и отдыхать без конфликтов.

«Если это кошки разных возрастов и если имеют какие-то патологии, — уже имеют, уже определены, — то кормление различными кормами. Если, конечно же, не имеют, то определенным кормом. Но вода должна быть в свободном доступе и в нескольких местах. Это фонтанчики желательно, рекомендуют ветврачи покупать фонтанчики. Кошкам это интересно, они чаще пьют», — добавила Гуляева.

По ее словам, это необходимо для профилактики болезней почек.

Доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко до этого рассказала «Газете.Ru», что кошки могут предпочитать пить воду откуда угодно — из ведра, лейки, раковины — только не из своей миски, из-за особенностей физиологии и поведения.

Ранее сообщалось, что домашняя кошка лишила свою хозяйку работы.