Россиянам рассказали, как перестроить образ жизни питомцев на зиму

Зимой важно менять образ жизни питомцев, которые живут в вольере или на цепи. Об этом рассказала зооинженер Наталья Базаркина, передает Pravda.Ru.

Так, она советует утеплить будку для собак и давать им более калорийную, теплую еду, например, кашу или супы. При этом, если они живут в квартире, менять питание необязательно, уточнила эксперт.

«Что касается прогулок, многие собаки любят поваляться, побеситься в снегу. Есть такие крупные. Некоторые средние породы. Зачем их в этом ущемлять? Это никак не влияет. Они все равно пойдут домой и там согреются. Поэтому все, как было, так и остается», — добавила Базаркина.

По ее словам, кошки в этот период перестают ходить на улицу.

Первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов до этого рассказал «Газете.Ru», что ежегодно в новогодние праздники тысячи россиян теряют своих питомцев, которые срываются с поводка, испугавшись салютов. Депутат подчеркнул, что ни в коем случае нельзя выходить в нетрезвом виде на прогулку с животным.

Ранее ученые определили, когда у собак наступает старость.