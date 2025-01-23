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В Тюменской области опекун несколько лет насиловал 15-летнего подростка

В Тюменской области опекуна арестовали за изнасилование подопечного
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Pexels

В Тюменской области перед судом предстанет опекун, подозреваемый в изнасиловании подопечного. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, когда пострадавшему было 15 лет, мужчина в течение нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера в его отношении. При этом в семье не один ребенок.

«После совершеннолетия потерпевший, опасаясь за судьбу оставшихся в семье опекаемых мальчиков, решил все рассказать полиции», – сообщается в публикации.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, свою вину он не признал. На данный момент фигурант находится под стражей. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Татарстане брат изнасиловал 14-летнюю сестру после того, как она вернулась из школы. Девушка скрыла произошедшее от родителей, но спустя некоторое время узнала, что беременна. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее мигрант пытался изнасиловать пассажирку такси в российском регионе.

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