В Татарстане девушка забеременела от изнасиловавшего ее брата

В Нижнекамске девушка подверглась изнасилованию со стороны брата и забеременела

В Татарстане 14-летняя девушка забеременела после изнасилования братом. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в Нижнекамске. По данным собеседников, в день произошедшего пострадавшая вернулась из школы домой и легла спать. В какой-то момент она проснулась от боли внизу живота и поняла, что 20-летний брат ее насилует.

Родственник весил более 100 килограммов, поэтому несовершеннолетняя не смогла его оттолкнуть. Предположительно, в момент инцидента юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

Школьница скрыла произошедшее от родителей, но в январе девушка сделала тест и выяснилось, что она беременна. После этого пострадавшая рассказала обо всем старшим членам семьи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

До этого в Подмосковье сирийского бизнесмена задержали за растление 15-летней жены. Пара поженилась в Алеппо, где разрешен брак с 14-летними девушками, затем семья перебралась в Россию. Несовершеннолетняя уже родила супругу ребенка, сейчас она беременна вторым.

Ранее в Петербурге трое мигрантов по очереди изнасиловали подростка и довели ее до срыва.