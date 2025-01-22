Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане девушка забеременела от изнасиловавшего ее брата

В Нижнекамске девушка подверглась изнасилованию со стороны брата и забеременела
close
Shutterstock

В Татарстане 14-летняя девушка забеременела после изнасилования братом. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в Нижнекамске. По данным собеседников, в день произошедшего пострадавшая вернулась из школы домой и легла спать. В какой-то момент она проснулась от боли внизу живота и поняла, что 20-летний брат ее насилует.

Родственник весил более 100 килограммов, поэтому несовершеннолетняя не смогла его оттолкнуть. Предположительно, в момент инцидента юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

Школьница скрыла произошедшее от родителей, но в январе девушка сделала тест и выяснилось, что она беременна. После этого пострадавшая рассказала обо всем старшим членам семьи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

До этого в Подмосковье сирийского бизнесмена задержали за растление 15-летней жены. Пара поженилась в Алеппо, где разрешен брак с 14-летними девушками, затем семья перебралась в Россию. Несовершеннолетняя уже родила супругу ребенка, сейчас она беременна вторым.

Ранее в Петербурге трое мигрантов по очереди изнасиловали подростка и довели ее до срыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами