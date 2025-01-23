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Мигрант пытался изнасиловать пассажирку такси в российском регионе

В Приморье мигрант пытался изнасиловать пассажирку такси

В Приморском крае мигрант пытался изнасиловать пассажирку в такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Сначала лез по ногам, я убирала его руки, говорила, чтобы он не трогал меня. Он на 3−4 минуты успокаивался и начинал по новой, так всю дорогу. Лез ко мне, трогал ноги, щупал меня везде, заламывал руки», — рассказала пострадавшая.

По словам девушки, она вызвала такси, чтобы добраться до Владивостока. Водитель попросил заехать за знакомым, который направлялся в тот же город, она согласилась. Пассажиром оказался мигрант, который всю дорогу приставал к девушке.

Уточняется, что водитель слушал музыку и никак не реагировал на поведение своего знакомого. Когда девушка начала кричать, мигрант пригрозил пассажирке пистолетом. По прибытии она выбежала из машины, но злоумышленник начал ей названивать. После этого пострадавшая написала заявление в полицию.

Полиция Приморья в своем Telegram-канале сообщает, что собранные сотрудниками материалы переданы в Следственный комитет.

Ранее во Владивостоке автомобиль разорвало в клочья.

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