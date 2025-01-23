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В Москве выявили сеть аптек с контрафактными препаратами

СК: в Москве выявили сеть аптек с контрафактными препаратами на 10 млн рублей
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В Москве выявили сеть аптек с контрафактными препаратами. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК России.

По версии следствия, фигуранты дела не позднее ноября 2023 года вступили в преступный сговор в целях сбыта контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств. Они организовали приобретение контрафакта за пределами РФ и ввоз на территорию страны.

Отмечается, что обвиняемые сотрудники одной из московских фармацевтических компаний незаконно сбыли незарегистрированные лекарства на сумму более 100 тысяч рублей.

Контрафактные лекарства изъяты, проведены обыски. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 10 млн рублей. Пятерым фигурантам дела предъявлены обвинения.

До этого Российская ассоциация аптечных сетей обнаружила в продаже на маркетплейсе контрафактные лекарства турецкого производства — противоопухолевый Тамоксифен 20 мг и противовоспалительный Преднол 4 мг.

В Госдуме ранее призвали запретить свободную торговлю БАДами.

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