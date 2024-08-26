В Госдуме призвали запретить свободную торговлю БАДами

В России необходимо ужесточить свободную торговлю биологически активными добавками (БАД), так как зачастую они только вредят здоровью жителей, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующее предложение он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает RT со ссылкой на копию письма.

В обращении Милонов напомнил, что в России в последнее время различные БАДы стали очень популярны, причем покупателям зачастую обещают «волшебный» результат. Однако порой прием таких добавок может нанести здоровью человека непоправимый вред, подчеркнул он.

Проблема особенно актуальна с учетом того, что в России продажа БАДов, их реклама и простота организации продаж доступна, поэтому эта сфера нуждается в регуляции, считает парламентарий. Он призвал ужесточить свободную торговлю добавками – к примеру, запретить продавать их на маркетплейсах в пользу специализированных медицинских сайтов. При этом каждый препарат следует строго верифицировать. Кроме того, депутат призвал запретить несовершеннолетним покупать БАДы.

Напомним, Роскачество нашло более 400 БАДов, продаваемых на маркетплейсах, с запрещенными веществами – ашвагандой, кава-кавой, листьями коки и эфедрой. Кроме того, Роскачество нашло свыше 60 тыс. добавок, продававшихся на маркетплейсах без свидетельства о госрегистрации и БАДы с превышением уровня содержания биологически активных веществ. Эксперты заявили, что сегодня каждая пятая такая добавка – это подделка с черного рынка.

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