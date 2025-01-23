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Отели Анапы готовятся принять туристов в летний сезон

Представители отелей и лагерей Анапы рассказали, как готовятся к летнему сезону
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Отели и лагеря Анапы готовятся открыть свои двери для туристов летом 2025 года, несмотря на разлив мазута на побережье Черного моря. Об этом сообщает РБК.

Директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина рассказала изданию, что уже сейчас последствия от разлива мазута на анапских пляжах едва ощутимы, нет запаха мазута и видимых следов.

Председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов, в свою очередь, заявил, что сейчас лагерям и отелям Анапы нужно не разводить панику, а готовиться к плану Б, — сделать все, чтобы на курорт можно было приехать, создать для этого надлежащие условия.

Анапа — второй по посещаемости после Сочи курорт в Краснодарском крае, куда россияне со всех концов страны чаще всего выезжают на отдых.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Ранее на потерпевшем крушение танкере «Волгонефть-239» начали откачку мазута.

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