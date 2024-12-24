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Эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна

Эколог Каваносян: пятно мазута в Черном море может сменить маршрут
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Алексей Майшев/РИА Новости

Эколог Георгий Каваносян заявил РИА Новости, что пятно мазута в Черном море может изменить маршрут.

«Пятно отошло от побережья Керченского полуострова и движется в сторону Таманского залива, к Тамано-Запорожскому заказнику», — поделился Каваносян.

По его словам, во вторник, 24 декабря, ветер в регионе изменит направление, и с вероятностью 95% пятно может повернуть в сторону Керченского полуострова.

Каваносян добавил, что на это направление необходимо направить дополнительные силы.

До этого секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил, что «Единая Россия» увеличила число волонтеров для очистки побережья Черного моря от нефтепродуктов.

По его словам, для очистки береговой линии в Краснодарском крае партией направлены дополнительные волонтеры.

Также в АТОР сообщили, что число бронирований путевок в Анапу упало на 30%.

Ранее эксперт раскрыл, как долго пляжи Анапы будут оставаться испорченными из-за нефти.

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