Россияне массово съехались на панихиду по бойцам ЧВК «Вагнер»

В Краснодарском крае десятки людей прибыли на панихиду по вагнеровцам

Родственники вагнеровцев массово съехались на панихиду по бойцам ЧВК в Краснодарский край. Об этом сообщили в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Речь идет о кладбище в станице Бакинской. Десятки людей пришли с цветами, возложив их к памятнику, который перед этим освятил священник.

Панихида прошла по бойцам 13-го штурмового отряда ЧВК и их командиру Сергею Шевченко. Отмечается, что бойцы погибли летом 2024 года при выполнении задания в Мали.

Недавно выяснилось, что в Иркутской области мужчины в военной форме устроили стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер». Все произошло после торжественной церемонии открытия мемориального комплекса в память о бойцах ЧВК. На кладбище открыли памятник основателю «Вагнера» Евгению Пригожину и командиру ЧВК Дмитрию Уткину.

До этого сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» заставили осквернителей могилы основателя компании Евгения Пригожина извиниться на камеру. Двое мужчин осквернили место захоронения основателя ЧВК 20 и 22 июля «по указке украинских кураторов».

Ранее жена российского генерала посетила кладбище «Вагнера».