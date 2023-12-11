Жена российского генерала посетила кладбище «Вагнера»

Супруга генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина посетила кладбище бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Самарской области. Фотографии Екатерина Колотовкина опубликовала в своем Telegram-канале.

На черной могильной плите указано, что здесь захоронены павшие бойцы ЧВК «Вагнер». К плите приставлены фотографии основателя ЧВК Евгения Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина. Также у плиты стоят корзины с цветами.

На другом снимке изображены индивидуальные могилы с памятниками в виде черных пирамид, напоминающие так называемые «зубы дракона», которые используются для строительства оборонительных укреплений.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» проходят боевое слаживание в составе спецназа «Ахмат». По словам Кадырова, вагнеровцы проходят обширную программу обучения, в которую входят курсы подготовки саперов, пулеметчиков, снайперов, артиллеристов, а также тренировки тактической стрельбы, полевой медицины и многого другого.

Ранее МВД поставило на контроль вопрос о депортации бойца ЧВК «Вагнер» в Узбекистан.