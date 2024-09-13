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«Вагнеровцы» нашли осквернивших могилу Пригожина

Бойцы ЧВК «Вагнер» заставили извиниться на камеру осквернителей могилы Пригожина

Бойцы ЧВК «Вагнер» заставили извиниться на камеру осквернителей могилы основателя компании Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал «Кепка Пригожина».

По данным канала, двое мужчин осквернили место захоронения основателя ЧВК 20 и 22 июля «по указке украинских кураторов». Один из них был пойман и избит «вагнеровцами» 22 июля при попытке повторно осквернить место захоронения. Другого им удалось задержать после долгих поисков, после чего он также был подвегрнут избиениям — степень тяжести полученных ими травм оценить сложно, однако у каждого есть кровоподтеки на лице.

После «воспитательной беседы» мужчины перед камерой извинились за предпринятую «провокацию». При этом один из них признался, что пошел на такой поступок в надежде получить денежное вознаграждение.

До этого в Ростове-на-Дону возле незакрытых коллекторов появились портреты Евгения Пригожина.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».

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