«Вагнеровцы» нашли осквернивших могилу Пригожина

Бойцы ЧВК «Вагнер» заставили извиниться на камеру осквернителей могилы основателя компании Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал «Кепка Пригожина».

По данным канала, двое мужчин осквернили место захоронения основателя ЧВК 20 и 22 июля «по указке украинских кураторов». Один из них был пойман и избит «вагнеровцами» 22 июля при попытке повторно осквернить место захоронения. Другого им удалось задержать после долгих поисков, после чего он также был подвегрнут избиениям — степень тяжести полученных ими травм оценить сложно, однако у каждого есть кровоподтеки на лице.

После «воспитательной беседы» мужчины перед камерой извинились за предпринятую «провокацию». При этом один из них признался, что пошел на такой поступок в надежде получить денежное вознаграждение.

До этого в Ростове-на-Дону возле незакрытых коллекторов появились портреты Евгения Пригожина.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».