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Неизвестные в военной форме открыли стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер»

В Иркутской области мужчины в камуфляже устроили стрельбу на кладбище «Вагнера»
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Nikolai Denisov/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутской области мужчины в военной форме устроили стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер». Соответствующее видео публикует канал «Оркестранты Войны» в соцсети «ВКонтакте».

В опубликованных кадрах запечатлена торжественная церемония открытия мемориального комплекса в память о бойцах ЧВК. На ролике можно заметить ряды черных пирамид, которые устанавливают над могилами солдат, а также памятник погибшим основателю «Вагнера» Евгению Пригожину и командиру ЧВК Дмитрию Уткину.

После мероприятия к собравшимся подошли мужчины в камуфляже и открыли огонь в воздух. Кроме того, на видео можно заметить военную технику рядом с памятником.

До этого сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» заставили осквернителей могилы основателя компании Евгения Пригожина извиниться на камеру. Двое мужчин осквернили место захоронения основателя ЧВК 20 и 22 июля «по указке украинских кураторов». Один из них был пойман и избит «вагнеровцами» 22 июля при попытке повторно осквернить место захоронения. Другого им удалось задержать после долгих поисков.

Ранее вагнеровец рассказал о ситуации в ЧВК после крушения самолета Пригожина.

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