Осужденного за убийство Старовойтовой экс-депутата приговорили за тройное убийство

Приморский районный суд вынес приговор бывшему депутату Государственной думы Михаилу Глущенко по делу о тройном убийстве на Кипре. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Глущенко назначили по совокупности 24 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей.

В ноябре суд присяжных признал Глущенко виновным в организации убийства предпринимателей Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. Трагедия произошла в марте 2004 года.

В 2013 году суд в Петербурге приговорил Глущенко к восьми годам колонии по делу о вымогательстве у Вячеслава Шевченко. Парламентарий с 1992 года занимался покровительством бизнесменов в Петербурге и требовал за это $50 тыс. в месяц. Шевченко не захотел платить депутату, тогда Глущенко, угрожая убить предпринимателя и его семью, потребовал отдать ему $10 млн или продать ему отель «Метрополь» по номинальной стоимости. «Метрополь» тогда стоил более 262 млн рублей.

По данным «Фонтанки», сам Глущенко называл убитого Шевченко деловым партнером и не признавал вину.

Михаил Глущенко покинул Россию в 2002 году. В 2009 году его задержали по делу о вымогательстве у Шевченко, после чего в отношении него возбудили уголовное дело об организации убийства. В июне 2021 года бывшему парламентарию предъявили еще одно обвинение, но уже по делу о тройном убийстве на Кипре.

В 2015 году Глущенко приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима за организацию убийства депутата Галины Старовойтовой в 1998 году. Мотивом суд признал политическую деятельность Старовойтовой.

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