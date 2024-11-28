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Экс-депутата, осужденного за убийство Старовойтовой, обвинили в тройном убийстве на Кипре

Осужденного за убийство депутата Старовойтовой обвинили в тройном убийстве

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Телеграм-канал «ЛЕБЕДИНОЕ озеро»

Бывшего депутата Государственной думы Михаила Глущенко, осужденного за организацию убийства в 1998 году депутата Галины Старовойтовой, признали виновным по делу о тройном убийстве на Кипре. Об этом сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Суд присяжных признал Глущенко виновным в организации убийства предпринимателей Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. Трагедия произошла в марте 2004 года. Лебедева уточнила, что наказание по делу будет озвучено позднее.

В 2013 году суд в Санкт-Петербурге приговорил Глущенко к восьми годам колонии по делу о вымогательстве у Вячеслава Шевченко. Парламентарий с 1992 года занимался покровительством бизнесменов в Петербурге и требовал за это $50 тыс. в месяц. Шевченко не захотел платить депутату, тогда Глущенко, угрожая убить предпринимателя и его семью, потребовал отдать ему $10 млн или продать ему отель «Метрополь» по номинальной стоимости. «Метрополь» тогда стоил более 262 млн рублей.

По данным газеты «Фонтанка», Глущенко называл Шевченко деловым партнером и не признавал вину. К настоящему времени в деле о тройном убийстве на Кипре установлен только один исполнитель — он в международном розыске.

Михаил Глущенко покинул Россию в 2002 году. В 2009 году его задержали по делу о вымогательстве у Шевченко, после чего в отношении него возбудили уголовное дело об организации убийства. В июне 2021 года бывшему парламентарию предъявили обвинение по этому делу.

В 2015 году Глущенко приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима за организацию убийства депутата Старовойтовой в 1998 году.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, чему научился у Старовойтовой.

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