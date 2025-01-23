Союз туриндустрии призвал россиян не экономить на страховке в путешествиях

При оплаченной страховке российские туристы за границей могут чувствовать себя спокойнее. Потенциальные траты при заболевании могут даже превысить стоимость страховки, поэтому экономить на ней точно не стоит, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин Общественной Службе Новостей.

Эксперт напомнил, что страховка покрывает все простудные заболевания, в том числе грипп, ковид. Что касается ситуации с заболеваемостью в настоящий момент, то компании не фиксируют роста страховых случаев, которые, по статистике, затрагивают до 1% выезжающих туристов.

«Острые респираторные заболевания — это, наверное, самый часто встречаемый вид таких страховых случаев», — подчеркнул Горин.

Обычно в страховку входят базовые вирусные и простудные заболевания, а за страхование физических травм чаще нужно доплатить. Есть разные страховые пакеты, однако чаще всего обходятся они не очень дорого — примерно в 1-2% от общей стоимости путешествия, отметил эксперт.

В путешествии может случиться все, что угодно, поэтому даже страхового лимита в крайнем случае может не хватить, а незастрахованному туристу придется оплачивать все медуслуги и лекарства самому, подчеркнул турэксперт, призвав не экономить на страховке.

До этого сообщалось, что россияне стали массово заболевать птичьим гриппом на курортах Таиланда, в том числе на Пхукете и Пхангане. В Ассоциации туроператоров России эти данные не подтвердили, заявив, что не получали жалоб на здоровье от туристов.

Ранее туристам рассказали, какую страховку нужно обязательно оформить перед отпуском.