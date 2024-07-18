Туристам рассказали, какую страховку нужно обязательно оформить перед отпуском

Туристам перед отпуском нужно обязательно оформлять страховку от невыезда, чтобы не потерять деньги, потраченные на билеты, путевки и т.д., в случае отказа от поездки. Такой совет в беседе с РИАМО дал член МРО «Деловая Россия», руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он напомнил, что большинство авиабилетов являются невозвратными. Особенно это касается чартерных рейсов.

«Такая страховка предусматривает защиту финансовых рисков туриста, которые связаны с обстоятельствами, способными привести к отказу от самой поездки. Зачастую такие обстоятельства, как болезнь, изменение планов, рабочие моменты могут наступить в день вылета, что не позволит вернуть деньги за билеты, путевку и так далее», — сказал Хаминский.

Он добавил, что в самой поездке необходимо иметь страховку, предусматривающую покрытие рисков для жизни и здоровья.

До этого стало известно, куда россияне полетят в августе. 68% авиабилетов куплено на рейсы по России. Сочи стал самым популярным направлением — на него пришлось 23% от всех внутренних перелетов.

В среднем туристы планируют провести в Сочи десять дней.

12% авиабилетов куплено в Санкт-Петербург. Средняя продолжительность поездки — шесть дней. Столько же путешественников отправятся в Калининград, но отдыхать там планируют немного дольше — неделю.

В Москву забронировали 9% авиабилетов. Туристы планируют провести в столице восемь дней.

Ранее был назван город, в который россияне хотят поехать на экскурсию.