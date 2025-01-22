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Туроператоры прокомментировали данные о массовых заболеваниях россиян в Таиланде

АТОР опровергла данные о вспышке гриппа среди россиян в Таиланде
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Depositphotos

Туроператоры не подтверждают данные о массовых заболеваниях туристов из РФ в Таиланде. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

«Туркомпании-члены АТОР, ведущие таиландское направление, сигналов и жалоб на здоровье от туристов не получали, как и принимающая сторона — таиландские туркомпании», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что россияне стали массово заболевать птичьим гриппом на курортах Таиланда. Утверждается, что большая часть заболевших находятся на Пхукете, однако случаи заражения зафиксированы и на Пхангане.

Несмотря на то, что случаи гриппа в Таиланде официально пока не подтверждены, местный департамент здравоохранения выражает беспокойство из-за количества заболевших. В ведомстве разработали план по увеличению объема производства вакцин против «птичьего гриппа», говорится в публикации.

Ранее московские специалисты спрогнозировали вспышку свиного гриппа.

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