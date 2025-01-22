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Россияне начали массово болеть на курортах Таиланда

SHOT: Граждане РФ стали массово болеть гриппом на курортах Таиланда
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Shutterstock/FOTODOM

Россияне стали массово болеть гриппом на курортах Таиланда. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, тайский департамент по контролю заболеваний усилил эпиднадзор за «птичьим гриппом» на территории всей страны. Туристы рассказывают, что в отелях на данный момент много заболевших. У них повышена температура уже около недели, кроме того, першит горло, сильный озноб и другие симптомы.

Некоторые из заболевших принимают местные лекарства, но порой это приводит к осложнениям. При этом есть туристы, которые болеют почти месяц: у них сильный кашель, как при бронхите или туберкулезе. В больнице отдыхающим подтверждают диагноз с помощью тестов.

Журналисты отмечают, что большая часть заболевших туристов на Пхукете, но часть из них также отдыхала на Пхангане.

Несмотря на то, что случаи гриппа в Таиланде официально пока не подтверждены, местный департамент здравоохранения выражает беспокойство из-за количества заболевших. В ведомстве разработали план по увеличению объема производства вакцин против «птичьего гриппа», говорится в публикации.

Ранее московские специалисты спрогнозировали вспышку свиного гриппа.

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