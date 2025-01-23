В Москве вынесли приговор украинской журналистке

В Москве украинскую журналистку Янину Соколовскую заочно осудили за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает прокуратура Москвы в официальном Telegram-канале.
По данным следствия, весной 2022 года Соколовская, будучи администратором канала в мессенджере, распространила заведомо ложную информацию о действиях российских военных в ходе специальной военной операции.
Уголовное дело, как уточняет ведомство, рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. Соколовскую признали виновной и приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы.
Кроме того, ей запрещено заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.
21 января СК сообщил, что в Татарстане мужчина второй раз пойдет под суд за дискредитацию ВС РФ в интернете.
10 января стало известно, что в Чите местный житель получил штраф за комментарий в интернете, дискредитирующий ВС РФ. Читинец опубликовал в интернете комментарий, в котором публично подорвал авторитет и имидж Вооруженных сил Российской Федерации, а также умалил их достоинство. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что гражданина Грузии заочно признали виновным в участии в конфликте на стороне ВСУ.