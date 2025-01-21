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Житель Татарстана второй раз пойдет под суд за дискредитацию ВС РФ в интернете

В Татарстане мужчину второй раз будут судить за за дискредитацию ВС РФ
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Татарстане мужчину второй раз будут судить по статье о дискредитации ВС РФ из-за комментариев в мессенджере. Об этом сообщает СУ СК по Республике Татарстан в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, с февраля по сентябрь прошлого года татарстанец в группе в Telegram оставлял комментарии, направленные на дискредитацию ВС РФ. В сообщении уточняют, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда мужчина получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Чите местный житель получил штраф за комментарий в интернете, дискредитирующий ВС РФ. Читинец опубликовал в интернете комментарий, в котором публично подорвал авторитет и имидж Вооруженных сил Российской Федерации, а также умалил их достоинство. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Челябинской области мужчину арестовали за пост шестилетней давности. Фигуранту уголовного дела в судебном порядке назначили 14 суток ареста.

Ранее Житель Хабаровского края получил срок за дискредитацию российской армии.

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