Гражданина Грузии заочно признали виновным в участии в конфликте на стороне ВСУ

Гражданина Грузии заочно признали виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщает СУ СКР в официальном Telegram-канале.

По данным следствия, в марте 2022 года гражданин Грузии вступил в военизированное формирование в качестве наемника.

После военной и стратегической подготовки ему выдали боеприпасы, оружие и спецснаряжение. С весны 2022 года по осень 2024 года он, по версии следствия, выполнял приказы командования и за деньги «принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

Фигуранту дела заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Его объявили в международный розыск.

В январе 2025 года Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал датчанку Аннабель Йоргенсен, которую обвиняют в том, что она, будучи наемницей, воевала на стороне ВСУ в Курской области.

Ранее в России заочно осудили гражданина Латвии, воевавшего на стороне ВСУ