В Лос-Анджелесе собрались эвакуировать еще более 30 тыс. человек из-за нового пожара

Более 30 тыс. человек уведомили об эвакуации из-за пожара «Хьюз» в Лос-Анджелесе

Около 31 тыс. жителей округа Лос-Анджелес получили уведомления об обязательной эвакуации из-за нового лесного пожара «Хьюз». Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на местных властей.

Помимо этого, еще 23 тысячи человек предупредили, что им, возможно, тоже будет нужно выехать из опасной зоны.

В департаменте лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния заявили, что площадь нового пожара выросла до 9,2 тысячи акров (примерно 37 кв. км). По данным CNN, возгорание каждые 2–3 секунды охватывает территорию размером с футбольное поле.

7 января в Лос-Анджелесе начались мощные лесные пожары, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее сообщалось, что содержание свинца и хлора в воздухе в Лос-Анджелесе превысило норму в десятки раз.