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В округе Лос-Анджелес вспыхнул новый лесной пожар

CNN: в округе Лос-Анджелес распространяется новый лесной пожар
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David Swanson/Reuters

В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) на западе США распространяется новый мощный лесной пожар, угрожающий густонаселенным районам. Об этом передает CNN.

«Жители в непосредственной близости от озера Кастейк подлежат обязательной эвакуации», — говорится в сообщении.

Предполагается, что эвакуация может затронуть 19 тысяч человек. Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна не исключил, что это число может измениться.

Распространению огня способствуют сильный ветер, а также густые заросли.

«Пожар каждые 2-3 секунды охватывает территорию размером с футбольное поле», — подчеркнул CNN.

7 января в Лос-Анджелесе начались мощные лесные пожары, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее сообщалось, что содержание свинца и хлора в воздухе в Лос-Анджелесе превысило норму в десятки раз.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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