В школах Сургута отменили уроки из-за морозов

Мэрия Сургута продлила отмену занятий в школах для учеников первой смены с первого до восьмого класса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с низкой температурой воздуха 23.01.2025 отменяются занятия с 1 по 8 классы 1 смены школ города Сургута», — отмечается в сообщении.

Утром 22 января мэр Сургута Максим Слепов сократил занятия для 1–4-х классов первой смены и отменил занятия для 2–8-х классов второй смены в связи с погодными условиями. В горадминистрации отмечали, что градоначальник «поручил изменить подход к оценке погодных условий при принятии решения об отмене занятий в школах города» с учетом субъективной оценки, которая публикуется на сайтах прогноза погоды.

В среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что самые суровые в России морозы ожидаются в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — 38-43 градусов ниже нуля.

15 января в Якутске ввели дистанционное обучение для учащихся 1–5-х классов из-за 40-градусных морозов.

Ранее москвичам спрогнозировали 25-градусные морозы.