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Очаги теплой погоды зафиксированы в трех округах России

Вильфанд: в трех округах России наблюдаются очаги теплой погоды
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Depositphotos

Теплая погода отмечается в Якутии, Забайкалье, Иркутской области и в районах Красноярского края. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплая погода также наблюдается в Центральном федеральном округе, к концу недели в Поволжье температура воздуха повысится.

«В Якутии отмечается супертеплая погода, на 20-25 градусов температура выше нормы. Это значит, что дневные температуры — минус 15-18 градусов. Теплая погода [зафиксирована] и на юге Красноярского края, и в Иркутской области, и в Забайкалье», — сказал он.

Специалист также предупреждал, что опасно холодная погода, когда температура воздуха существенно ниже нормы, ожидается сразу в четырех округах России: Сибирском, Уральском, Приволжском и Северо-Западном.

Как подчеркнул специалист, самые суровые морозы ожидаются в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — 38-43°С ниже нуля.

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