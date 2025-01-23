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Экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал свой арест в кассации

ТАСС: бывший мэр Сочи Копайгородский обжаловал свой арест в кассации
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Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, обвиняемый в особо крупной растрате, направил в кассационную инстанцию жалобу на решение Московского городского суда оставить его под стражей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Жалоба направлена в кассационную инстанцию», — отмечается в материалах.

15 января Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда о продлении срока заключения под стражей Копайгородскому на три месяца.

Бывшего главу Сочи обвиняют в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката экс-чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги Янины.

13 ноября жену Копайгородского отправили под домашний арест. Она проходит по тому же уголовному делу о растрате в особо крупном размере, что и супруг.

Ранее в деле бывшего мэра Сочи нашли несколько неустановленных соучастников.

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