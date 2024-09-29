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В деле бывшего мэра Сочи нашли неустановленных соучастников

В деле экс-мэра Сочи Копайгородского присутствуют неустановленные соучастники

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Нина Зотина/РИА Новости

Следствие установило, что в уголовном деле бывшего мэра города Сочи Алексея Копайгородского есть неустановленные соучастники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«На свободе продолжают находиться неустановленные соучастники преступления, круг которых на данный момент окончательно не определен», — сказано в сообщении.

27 сентября сторона защиты Копайгородского обжаловала избранную ему меру пресечения в виде ареста на время расследования уголовного дела.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что Копайгородского проверят на предмет сотрудничества с сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном по кличке Робсон. По информации канала, у предпринимателя год назад прошли обыски по делу о многомиллиардных хищениях. К тому моменту бизнесмен уже уехал из России. По одной из версий следствия, именно Копайгородский помог Татуляну покинуть территорию РФ.

25 сентября Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Копайгородского. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Ранее сообщалось, что Копайгородского проверяют на причастность к другим преступлениям.

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