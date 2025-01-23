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В Приморье опровергли сообщения СМИ о взрыве мины в руках курсанта

Сообщение о взрыве мины в руках курсанта на выставке ДВФУ оказалось ложным
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Виталий Аньков/РИА Новости

Информация о том, что на выставке в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в руках курсанта Таможенной академии взорвалась американская мина, оказалась ложной. Об этом сообщает издание «Восток-Медиа» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ряд СМИ распространили сообщение, что инцидент произошел 21 января в День военного инженера на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. Здесь открылась выставка, одну из экспозиций которой организовал Музей пограничного управления по Приморскому краю. Отмечалось, что курсант якобы взял в руки мину производства США и пострадал при ее детонации.

Силовики опровергли эту информацию. Они отметили, что произошло возгорание устройства с пьезоэлементом для выработки напряжения. Специалисты обследовали экспонаты и не обнаружили взрывчатых веществ.

При этом курсант получил мелкие ссадины, а не минно-взрывные травмы, как писали медиа.

19 января в городе Красный Сулин в Ростовской области пострадал 15-летний подросток, решивший разобрать промышленный детонатор. Устройство взорвалось в руках у несовершеннолетнего, в результате чего он получил ссадины. Прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи доставили мальчика в больницу, где ему оказались необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее в Московской области школьнику разорвало руку петардой.

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