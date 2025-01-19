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В Ростовской области в руках у школьника взорвался детонатор

В Ростовской области школьник разбирал детонатор и попал в больницу с травмами
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FotograFFF/Shutterstock

В Красном Сулине подросток решил разобрать промышленный детонатор, устройство взорвалось у него в руках. Об этом сообщает kp.ru.

По данным регионального МВД, 15-летний подросток попытался дома разобрать промышленный электрический детонатор. Во время работы взрывоопасный предмет взорвался, несовершеннолетнему потребовалась помощь медиков.

Пострадавшего доставили в больницу, серьезных травм мальчик не получил, ему обработали ссадины и отпустили домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что второкласснику из Северной Осетии оторвало пальцы при взрыве петарды. Многодетные родители разбирали елку после новогодних праздников. Взрыв прозвучал, когда двое братьев закрылись на балконе. Восьмилетний мальчик вернулся в комнату уже с окровавленной рукой, его госпитализировали в республиканскую детскую больницу с ампутацией нескольких пальцев.

Ранее подмосковный школьник лишился пальцев, снимая видео про петарду.

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