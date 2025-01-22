Во Владивостоке курсант пострадал из-за взорвавшейся у него в руках мины

Baza: на выставке во Владивостоке в руках у курсанта детонировала мина

Мина американского производства детонировала в руках у курсанта, посетившего выставку ко Дню военного инженера во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, инцидент произошел 21 января на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Здесь открылась выставка, одну из экспозиций которой организовал Музей пограничного управления по Приморскому краю.

«Курсант второго курса Арсений П. <...> заинтересовался миной из США, лежащей на столе среди экспонатов. Парень взял мину в руку, и тут раздался взрыв», — говорится в материале.

Из текста следует, что в результате детонации снаряда молодой человек получил минно-взрывные травмы и множественные ранения. У него оказались повреждены кисти рук, бедра и шея.

19 января в городе Красный Сулин в Ростовской области пострадал 15-летний подросток, решивший разобрать промышленный детонатор. Устройство взорвалось в руках у несовершеннолетнего, в результате чего он получил ссадины. Прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи доставили мальчика в больницу, где ему оказались необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее в Московской области школьнику разорвало руку петардой.