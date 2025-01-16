В Подмосковье школьнику разорвало руку петардой

В Балашихе школьник получил разрыв кисти, когда пытался смыть в унитаз найденную на улице петарду. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

11-летний подросток нашел на улице петарду, мальчик принес пиротехнику домой, но обратил внимание на странный запах гари. Он решил смыть ее в унитаз, но не успел петарда взорвалась у мальчика в руках.

Пострадавший получил травмы, его госпитализировали в Филатовскую больницу с разрывом правой кисти. Подробности о состоянии школьника неизвестны.

До этого сообщалось, что в Сочи восьмилетний мальчик серьезно пострадал после взрыва петарды. Ребенок нашел дома пиротехнику, которую приобрела его мать, и решил развлечься. Он самостоятельно поджег петарду и держал ее в руках, а когда она упала, поднял ее. В итоге та взорвалась у него в руке. В результате случившегося мальчику оторвало два пальца на левой руке. Также несовершеннолетний получил контузию глаза, у него травмировано лицо.

Ранее россиянин выстрелил петардой в лицо сыну-школьнику.