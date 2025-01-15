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Пастух столкнулся с тигром в лесу и отбился от него с помощью палки

В Индии пастух столкнулся в лесу с тигром, когда разыскивал пропавший скот
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Shutterstock

В Индии мужчина чудом выжил при нападении тигра, сообщает The Free Press Journal.

Пастух Буддхиман Уйкей из деревни Сурревани отправился в лес, чтобы разыскать не вернувшийся домой скот. 50-летний мужчина забрел на территорию национального парка Пенч и неосознанно почти вплотную подошел к дикой кошке. Когда скотовод понял, что оказался рядом с отдыхающим тигром, тот уже набросился на него.

Буддхиман вооружился палкой и оттолкнул животное. Он продолжил отбиваться и звать на помощь, пока на месте не появился его товарищ. Тот сумел спугнуть тигра, который затем убежал в лес, оставив жертву истекать кровью. Индиец получил рваные раны на голове и руках и был срочно доставлен в медцентр, а оттуда — в районную больницу. Как сообщается, пациента будут лечить бесплатно, кроме того, за каждый день лечения он получит 500 рупий (600 рублей).

Ранее в Хабаровском крае тигр напал на охотоведа.

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