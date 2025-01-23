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В Госдуме не одобрили запрет на курение возле подъездов и остановок транспорта

В Госдуме не хотят запрещать курение возле подъездов и остановок транспорта
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Комитет Государственной думы РФ по охране здоровья не поддержал законопроект о запрете курения на остановках общественного транспорта и возле подъездов жилых домов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

В заключении комитета говорится, что в законопроекте не учитываются действующие законодательные нормы и право собственников домов устанавливать места для курения на открытом воздухе.

11 июля законопроект внесли на рассмотрение Госдумы депутаты из фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким.

9 июля заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов объяснил, когда родителей начнут штрафовать за курение детей.

Ранее сообщалось, что курение сочли ключевым фактором снижения умственных способностей в пожилом возрасте.

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