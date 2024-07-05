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Курение снижает умственные способности пожилых людей, выяснили ученые

NatComms: курение в возрасте 50+ лет ускоряет потерю когнитивных навыков на 85%

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Depositphotos

Курение оказалось ключевым фактором образа жизни, влияющим на скорость снижения умственных способностей в пожилом возрасте. К такому выводу пришли британские ученые из Университетского колледжа Лондона. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда проанализировала данные 32 тыс. человек в возрасте 50 лет и старше из 14 европейских стран за 10 лет.

Исследователи изучили, как темпы снижения когнитивных функций могут различаться среди когнитивно здоровых пожилых людей с различными сочетаниями вредных для здоровья привычек, включая курение, физическую активность, употребление алкоголя и социальные контакты.

Когнитивная функция оценивалась по результатам тестов на память и беглость речи.

Ученые обнаружили, что среди курильщиков когнитивный спад шел на 85% быстрее по сравнению с некурящими сверстниками при учете других факторов образа жизни.

Исследователи также отметили, что такие здоровые привычки, как регулярные физические упражнения, умеренное употребление алкоголя и социальная активность могут компенсировать негативное действие табака на когнитивные способности.

Ранее стало известно, из-за чего память начинает ухудшаться после 40 лет.

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