В Госдуме рассмотрят запрет курения на остановках транспорта и у магазинов

В Госдуме подготовлен законопроект, в случае принятия которого в России будет введен запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах. Об этом пишут «Известия».

В настоящее время курение запрещено в метро, на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах. Авторы инициативы хотят добавить в список остановки общественного транспорта, а также входы в расположенные в многоквартирных домах магазины и организации. Депутаты полагают, что курение в этих местах мешает ожиданию транспорта и комфортному проживанию граждан на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей.

Законопроект подготовлен зампредом комитета по охране здоровья Сергеем Леоновым, главой фракции ЛДПР Леонидом Слуцким и другими депутатами.

9 июля в Госдуме объяснили, когда родителей начнут штрафовать за курение детей. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Ранее сообщалось, что курение сочли ключевым фактором снижения умственных способностей в пожилом возрасте.