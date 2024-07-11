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В Госдуме рассмотрят запрет курения на остановках транспорта и у магазинов

«Известия»: в Госдуме предлагают запретить курение на остановках и у магазинов

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Замир Усманов/Global Look Press

В Госдуме подготовлен законопроект, в случае принятия которого в России будет введен запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах. Об этом пишут «Известия».

В настоящее время курение запрещено в метро, на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах. Авторы инициативы хотят добавить в список остановки общественного транспорта, а также входы в расположенные в многоквартирных домах магазины и организации. Депутаты полагают, что курение в этих местах мешает ожиданию транспорта и комфортному проживанию граждан на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей.

Законопроект подготовлен зампредом комитета по охране здоровья Сергеем Леоновым, главой фракции ЛДПР Леонидом Слуцким и другими депутатами.

9 июля в Госдуме объяснили, когда родителей начнут штрафовать за курение детей. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Ранее сообщалось, что курение сочли ключевым фактором снижения умственных способностей в пожилом возрасте.

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