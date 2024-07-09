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В Госдуме объяснили, когда родителей начнут штрафовать за курение детей

Депутат Тумусов: штрафы родителям за курение нужны в далекой перспективе

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Depositphotos

Сегодня в России преждевременно принимать закон о взимании штрафов с родителей за курение их детей, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Такое нововведение можно ввести лишь в будущем, когда общество в стране будет создано на основе семейной парадигмы, заявил он в беседе с 360.ru.

До этого в кабмин и Верховный суд РФ направили пакет законопроектов, которые в числе прочего предусматривают введение штрафов для родителей штраф в размере до 7 тысяч рублей за курение ребенка младше 16 лет. Однако сейчас говорить о таких мерах рано – работу следует вести с помощью разъяснений, считает Тумусов. По его мнению, чтобы обсуждать подобные инициативы, должно быть создано общество, центром которого станет семья. Ее роль должна вырасти с точки зрения как экономики, так и идеологии, считает парламентарий.

«Вот тогда и ответственность в разы поднялась бы. Наказывать в целом семью и естественно главу семьи, и в целом родителей — это было бы логично, — убежден он. — А сейчас мы этого еще не сделали, поэтому я считаю, это немного преждевременно».

До этого общественники заявили, что в России за последние 10 лет количество случаев курения вейпов у детей выросло в 10 раз. На этом фоне зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» поддержал законопроект о штрафах родителей за курение детей, а также призвал в первую очередь наказывать за курение в школах.

Ранее в Госдуме также призвали ввести уголовное наказание за вовлечение детей в курение.

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