Во Франции обнаженный мужчина с ножом ворвался в церковь

Полиция открыла огонь по обнаженному мужчине с ножом в церкви на юге Франции

Полицейские открыли огонь по обнаженному мужчине, который ворвался с ножом в церковь в коммуне Брив во Франции. Об этом сообщает издание Montagne.

Инцидент произошел примерно в 14:30 (16:30 по московскому времени). Вооруженный ножом голый мужчина зашел в церковь Сен-Мартен и начал выкрикивать угрозы. Он подошел к алтарю и несколько раз ударил себя холодным оружием. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались успокоить правонарушителя, но он оказал сопротивление и был ликвидирован.

По словам прокурора Флоранс Леру-Гристи, мужчина не произносил антирелигиозные лозунги. Также она не подтвердила информацию СМИ, что нападавший страдал шизофренией.

22 января сообщалось, что неизвестный напал с ножом на людей возле железнодорожной станции Нагано в центре одноименного японского города. Три человека получили ранения. Злоумышленник скрылся с места преступления. Сейчас его ищет полиция.

До этого агентство DPA сообщало, что в городе Ашаффенбург на юге Германии несколько человек пострадали в результате нападения в парке. Уточняется, что речь могла идти о нападении с ножом. По данным полиции, нападению подверглись трое взрослых и один ребенок.

Ранее в Петербурге мужчина напал с ножом на бригаду скорой помощи.