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Мужчина напал с ножом на людей на остановке в Японии

Kyodo: неизвестный с ножом напал на людей на остановке в Японии
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Shutterstock

Неизвестный напал с ножом на людей возле железнодорожной станции Нагано в центре одноименного японского города. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

«На центральном железнодорожном вокзале Японии, ключевом транспортном узле горнолыжных курортов, были ранены три человека. Подозреваемый скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

По данным агентства, нападение произошло около 20:00 по местному времени (14:00 по московскому). По предварительным данным, мужчина около 40–50 лет напал с ножом на людей, которые ждали автобус на остановке возле станции.

Как сообщили правоохранители, на злоумышленнике была некая белая повязка, он был одет в куртку и брюки, носил очки. Полиция призвала местных жителей соблюдать осторожность, проходя вблизи района, и просит свидетелей предоставить информацию об инциденте. У станции Нагано и в окрестностях школ города будут усилены патрули силовиков.

Незадолго до этого агентство DPA сообщало, что в городе Ашаффенбург (федеральная земля Бавария) на юге Германии пострадали несколько человек в результате нападения в парке. Уточняется, что речь могла идти о нападении с ножом. По данным полиции, нападению подверглись трое взрослых и один ребенок.

Ранее российские пятиклассники устроили побоище из-за рассадки в классе.

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