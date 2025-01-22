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Несколько человек пострадали из-за нападения в Германии

DPA: несколько человек пострадали из-за нападения в парке на юге Германии

В городе Ашаффенбург (федеральная земля Бавария) на юге Германии пострадали несколько человек в результате нападения в парке. Об этом сообщает агентство DPA.

Уточняется, что речь может идти о нападении с ножом.

По данным полиции, нападению подверглись трое взрослых и один ребенок. Место преступления оцепили, опасности для людей нет.

Газета Bild при этом отмечает, что полицейские задержали одного человека. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

20 января в Санкт-Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи. Очевидцы успели предупредить медицинских работников, и последние спрятались в машину.

Нападавшим оказался неоднократно судимый 43-летний житель Курганской области, который из хулиганских побуждений угрожал ножом бригаде скорой помощи. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Из медиков никто не пострадал.

Ранее пять человек задержали за нападение на генерал-майора армии Израиля.

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