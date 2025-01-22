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В Турции решили снести отель, где произошел пожар

Habertürk: в Турции снесут отель Grand Kartal, где произошел пожар
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Evrim Aydin/Anadolu/Reuters

На расположенном в Турции горнолыжном курорте Карталкая решили снести отель Grand Kartal, где произошел крупный пожар. Об этом сообщает телеканал Habertürk, ссылаясь на власти.

Специалисты министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата страны провели экспертизу, на основании которой было принято данное решение. Они обнаружили серьезные повреждения основных конструкций 12-этажной гостиницы, построенной в 1978 году, а также сделали вывод о невозможности эксплуатации здания в дальнейшем.

21 января в отеле Grand Kartal, который находится на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул. В рамках расследования пожара в гостинице были задержаны 11 человек, среди которых заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы провинции и владелец отеля. Подробнее о произошедшем и кадры с места трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с трагедией на горнолыжном курорте.

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